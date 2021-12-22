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В Ханты-Мансийске школьник провалился в сугроб и застрял в нем

В Ханты-Мансийске таксист спас провалившегося в сугроб ребенка

В Ханты-Мансийске школьник провалился в сугроб и застрял в нем
Видео: Катерина Волкова / vk.com

В Ханты-Мансийске школьник провалился сугроб и не смог выбраться самостоятельно. Инцидент произошел на ул. Шевченко. На выручку ребенку пришел таксист, рассказала горожанка Екатерина, ставшая очевидцем происшествия.

«Ехали с ребенком в такси, в районе улицы Шевченко школьник провалился под снег почти по шею. Никто из людей (ни из прохожих, ни из проезжавших мимо машин) не остановился и не помог. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность таксисту Яндекса Максату, подвозившему нас, за, не побоюсь этого слова, спасение школьника! Ведь парень мог запросто перемерзнуть, посидев еще так в сугробах», - написала Екатерина в посте, опубликованном в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».

Многие горожане поблагодарили таксиста за неравнодушие и доброе сердце. Один из комментаторов узнал место, где в снег провалился школьник. «Там лоток для ливневой канализации не перекрыт. Городским властям дела нет, теперь появится», - написал он.

В администрации Ханты-Мансийска сообщили, что улица Шевченко, на которой произошел инцидент с ребенком, была очищена от снега. «Тротуар для пешеходов почищен и проход не затруднен, однако школьник намеренно пошел через сугроб. В случае, если вы столкнулись с подобной ситуацией, рекомендуем незамедлительно направлять информацию в ЕДДС по 112 или самостоятельно оказать помощь ребенку», - написали представители мэрии в комментариях под постом.


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Сегодня в 13:25, просмотров: 288, комментариев: 4
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 13:43
Вод оно непарадное лицо столицы Югры: деревяшки и сугробы по самые уши.
Сергей Б
Сегодня в 14:00
Сегодня на каком-то канале ТВ показывали как студенты афроафриканцы в Ханты-Мансийске живут. Не, ну такие-то в сугробах не сгинут. Такие-то головешки на белом фоне сразу видно будет.
Александр
Сегодня в 14:03
Между университетской 29 и 31 в сугробах люк открыт. От строящегося рядом мака. Люк фанерой прикрыт. Видать ждут, когда ребёнок провалится. А у чиновников одни отписки.
Сергей Б Александр
Сегодня в 14:29
Надо Наталью Владимировну по этому маршруту пустить.

Будет феерично. В столице Югры провалилась в люк губернаторша.
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