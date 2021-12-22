На Югру надвигается сильный снег и метель

В среду, 22 декабря, в отдельных районах Югры ожидается опасная погода – сильный снег и метель. Штормовое предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

В пресс-службе ГУ МЧС по Югре уточнили, что непогода надвигается на Белоярский, Березовский, Октябрьский, Советский, Кондинский и Ханты-Мансийский районы. Здесь усилится ветер до 15 метров в секунду и пройдет снег.

«По всей территории пройдет небольшой и умеренный снег, местами по западным районам сильный снег. В отдельных районах метель. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду, днем по восточной половине порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью по южной половине -4,-9 °С, местами -14,-19 °С, по северной половине -17,-22 °С, местами -27,-32 °С, днем -1,-6 °С, местами -11,-16 °С», - уточнили в ведомстве.

Жителей региона просят быть острожными: «Соблюдайте правила безопасности дорожного движения, учитывайте фактические погодные условия при движении на автомобиле. Пешеходам необходимо учитывать, что при выпадении снега, образовании гололёда тормозной путь транспортных средств может значительно увеличиваться. Также следует остерегаться нависающих, широкоформатных, ветхих конструкций, крыш зданий. При проявлении неблагоприятных погодных явлений, по возможности, оставайтесь дома».