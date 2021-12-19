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​Мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина заподозрили в экспрессивном ведении рабочих совещании

В TikTok появились запись нецензурного разноса подчиненных. СМИ подозревают, что матерится Максим Ряшин

​Мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина заподозрили в экспрессивном ведении рабочих совещании
Фото: admhmansy.ru

Главу Ханты-Мансийска заподозрили в экспрессивном общении с подчиненными. Поводом стала публикация в TikTok. В социальной сети распространяют аудиозапись с совещания, на котором человек устраивает разнос подчиненным по поводу одного из городских объектов.

Расшифровку записи публикует Znak.com: «…О…о вы устроились, б…ь. Я говорю, вы, б…ь, оппонируете. Я предлагаю. Вы мне — это нельзя. Я говорю… Это не можно. Вы не о…и уже все? Что я тут скажу. Нагрузили меня, сука, проблемами. Я на себя эту ответственность взгромоздил в июле. А вы сейчас сидите и начинаете мне — это нельзя, то нельзя… Н…я сами ничего не предлагаете. Денег… п…ц… Проектировщик ошибся. Кто, сука, проектировщика нашел?! Я его в первый раз в глаза увидел. Где этот мудак? Сделайте, чтобы в Хантах его вообще не было. Выселить в жопу, б…ь. Он за все это отвечал. В…и, на х… его с города, б…ь! Что сейчас по факту мы сидим, разбираемся? В то время, когда я сидел радостный… Слава богу, выперли из экспертизы эту х…ю… Счас, слава богу, расторговали все как надо… Все в ручном режиме. А сейчас, выясняется, мы х…ю расторговали-то! Что, оказывается, у нас кризис, а теперь у нас не хватает, х… знает, сколько денег на это на все. Н…я себе! А че мы в декабре сидели тогда?! В ноябре сидели. В январе сидели, радовались».

Источники издания подтвердили, что это голос Ряшина, но подчеркнули, что у главы города был повод выступить столь эмоционально. Собеседники Ura.ru также согласились, что голос на записи похож на голос главы Ханты-Мансийска, но предположили, что совещание прошло больше двух лет назад.


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Сегодня в 12:39, просмотров: 534, комментариев: 3
Комментарии:
Albert Leonov
Сегодня в 13:58
Хоть кто то, кроме меня владеет русским языком!
Сергей Б Albert Leonov
Сегодня в 14:56
Все владеют и все, всё поняли.
Сергей Б
Сегодня в 15:00
Кстати, прошу редакцию сиапресс запротоколировать: слова «сука» и «мудак» не затираются и употребивший их не банится.
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