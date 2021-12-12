Из-за задымления в детском противотуберкулезном санатории в столице Югры эвакуировали 40 детей и сотрудников

Задымление в детском противотуберкулезном санатории в Ханты-Мансийске спровоцировало прокурорскую проверку.

«В ходе проверки будет проверено соблюдение требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, что инцидент произошел 11 декабря. По предварительным данным, было эвакуировано около 40 детей и сотрудников учреждения. Очаг пожара, по информации спасателей, находился в районе стоматологического кабинета.