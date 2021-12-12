Росгвардеец потушил возгорание в малоэтажном доме Ханты-Мансийска

Росгвардеец не дал сгореть квартире в Ханты-Мансийске. По сообщениям ведомства, инцидент произошел 10 февраля в квартире соседки силовика. Женщина рассказала, что у нее вспыхнул счетчик в прихожей. Дом был двухэтажный, имел деревянные перекрытия, поэтому мелкое возгорание могло привести к крупному пожару.

«До прибытия пожарного расчета офицер обесточил помещение, сбил пламя и вовремя ликвидировал очаг возгорания. В результате происшествия никто не пострадал и не понёс серьёзного ущерба», – сообщили в пресс-службе росгвардии Югры.