Для хантымансийцев пройдет новогодний автоквест

В Ханты-Мансийске 18 декабря пройдет автоквест. Команд ждет множество загадок, головоломок и, конечно же, призы.

«Победителей определят в трех номинациях: семья с детьми, трудовой коллектив, знаки зодиака (команда, где все участники объединены одним зодиакальным знаком). Организаторы не допускают к конкурсу участников автоквеста, которые не соблюдают защитные меры против распространения коронавирусной инфекции», – сообщает администрация столицы Югры.

Чтобы стать участником квеста, необходимо собрать команду от трех до пяти человек, выбрать капитана и подать заявку на мероприятие до 15 декабря, отправив список своей команды с пометкой «Хочу стать королем дороги» на почту visit-hm@mail.ru. Узнайте подробнее по телефону +7 (3467) 393-990, добавочный номер — 156#.