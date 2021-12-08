В Югре пропал 20-летний юноша с экзотическим именем Франц Прайнесбергер

В Ханты-Мансийске в розыск объявлен 20-летний Франц Прайнесбергер. Об этом сообщает «Гуманитарный добровольческий корпус» в соцсети «ВКонтакте».

По данным поисковиков, молодой человек утром 7 декабря вышел из дома по адресу ул. Есенина, 17 и пропал. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Франц был одет в рабочую куртку синего цвета с надписью «МП Водоканал», черную толстовку с капюшоном и желтой отделкой, джинсы и ботинки. Рост 186 см, носит очки с затемненными стеклами.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении молодого человека, просят обращаться в полицию или к волонтерам.

Ранее в Нефтеюганске пропал 17-летний Роман Залозных. Его поиски ведутся с 26 ноября. Накануне их приостановили из-за усилившихся морозов.