В школах Ханты-Мансийска продлили дистанционное обучение

В школах Ханты-Мансийска до 14 декабря продлили дистанционное обучение, сообщили в администрации города. Это сделано для снижения заболеваемости ОРВИ.

Напомним, власти окружной столицы перевели все девять школ города на дистанционное обучение с 1 по 8 декабря. По данным директора городского департамент образования Юрия Личкуна, всего на дистант перешли 15 тыс. учеников. Кроме того, работу приостановили организации дополнительного образования: спортивные секции, клубы и учреждения культура. Все эти ограничения продолжать действовать до 14 декабря.

На дистанционное обучение в ХМАО также переведены все школы в Югорске и Советском районе.

Напомним, за минувшие сутки в Югре подтверждено 217 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах. Наибольший суточный прирост показал Нижневартовск, где болезнь диагностирована у 52 человек. Также много заболевших в Ханты-Мансийске (27) и Сургуте (21).