Молодая женщина погибла в автоаварии в Ханты-Мансийске

В понедельник, 29 ноября, в автоаварии в Ханты-Мансийске погибла 32-летняя женщина. На улице Гагарина минивэн Volkswagen врезался в легковой автомобиль Kia.

«30-летний мужчина, управляя автомобилем Kia, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением 55-летнего мужчины. В результате ДТП пассажир Kia, 32-летняя женщина, скончалась, водители транспортных средств получили травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 30 ноября на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, семеро – получили травмы.