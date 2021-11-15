В ХМАО 17-летняя девушка получила срок за покушение на сбыт наркотиков

Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор 17-летней уроженке Омска. Она признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

По данным окружной прокуратуры, девушка действовала в составе преступной группы. В июле, находясь в Ханты-Мансийске, она получила из «тайника-закладки» наркотическое средство – мефедрон массой не менее 19 граммов. Наркотики закладчица хранила при себе с дальнейшей целью сбыта. Реализовать задуманное не получилось – девушку задержали сотрудники полиции.

«При личном досмотре подсудимой, а также в ходе осмотра мест, оборудованных ей под «тайники» для сбыта наркотиков, обнаружено и изъято 17 свертков с наркотическим средством», - сообщили в прокуратуре ХМАО.

Суд приговорил девушку к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор вступил в законную силу.