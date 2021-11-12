Общественники требуют сделать безопасным путь к школе №7 Ханты-Мансийска

Активисты «Народного фронта» в Югре обратились в прокуратуру с жалобой на потенциально опасный маршрут детей в школу-сад № 7 Ханты-Мансийска.

Общественники рассказали, что ученикам новой школы, в которой обучаются более 1,6 тысячи человек, приходится ходить по газону или проезжей части дорог, потому что тротуар по направлению к школе в нескольких местах прерывается. Есть и другие проблемы – припаркованные автомобили, отсутствие освещения, оборудованной остановки.

«На протяжении четырех лет мы во время мониторингов «Дорога в школу» ведем переговоры с властями города о необходимости обустроить на этом участке улицы Менделеева тротуар. Дважды получали от администрации обещания включить этот участок в план строительства, но до сих пор результата нет. Сегодня чиновники говорят о перспективной застройке данного района города до 2026 года, тогда вроде как и дороги безопасные появятся. Но дети ходят в школу сейчас, ежедневно подвергая свою жизнь и здоровье угрозе», – рассказал член регионального штаба «Народного фронта» в Югре Сергей Дубовец.

По мнению активистов, на этом участке необходимо обустроить тротуар с правой стороны проезда от улицы Строителей до главного входа, оградить его пешеходными перильными ограждениями, предотвращающими выход пешеходов и детей на прилегающую территорию, а также наезд транспорта на тротуар, обустроить тротуар на улице Менделеева – от Чехова до Шевченко, обустроить освещение стоянки перед школой, установить дорожные знаки и искусственные неровности в соответствии с ПДД, нормами и стандартами.

«Эксперты Народного фронта направили все материалы по дороге в школу-сад № 7 прокурору города с просьбой дать оценку действиям (бездействию) чиновников администрации Ханты-Мансийска, ответственных за безопасность дорожного движения вблизи школ», - сообщили в пресс-службе организации.