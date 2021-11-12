Максим Ряшин избран главой Ханты-Мансийска

Главой Ханты-Мансийска остался Максим Ряшин. Решение принято большинством голосов на третьем заседании Думы города VII созыва, сообщается на сайте местной администрации.

В своем выступлении Ряшин поблагодарил губернатора Наталью Комарову, правительство и думу региона.

«В основе подготовленных предложений о приоритетах социально-экономического развития города на ближайшие пять лет и более долгосрочную перспективу лежит решение ключевых задач, направленных на достижение национальных целей, установленных Указом Президента Российской Федерации. Прежде всего, это повышение уровня жизни горожан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека», - отметил градоначальник.