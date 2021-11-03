Выборы главы Ханты-Мансийска пройдут на внеочередном заседании думы

Конкурс по выборам мэра Ханты-Мансийска состоится 12 ноября на внеочередном заседании думы. Об этом говорится в постановлении за подписью председателя думы Константина Пенчукова.

«Провести внеочередное заседание думы города Ханты-Мансийска 12 ноября 2021 года. Включить в проект повестки вопрос об избрании главы города Ханты-Мансийска», — следует из документа.

Напомним, конкурс по выбору нового мэра должен был пройти на плановом заседании думы 29 октября. Однако в ходе заседания выяснилось, что спикер не включил этот вопрос в повестку.

На пост мэра Ханты-Мансийска претендуют два человека. Кроме действующего главы Максима Ряшина, полномочия которого истекли 28 октября, претендует член партии «Единая Россия», руководитель дирекции банка «Открытие» в Ханты-Мансийске Петр Суворов. По мнению наблюдателей, Суворов выполняет роль статиста. Чтобы признать выборы состоявшимися, нужны два кандидата.