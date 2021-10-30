Югорские пожарные показали свою работу от первого лица

Ханты-Мансийские огнеборцы сняли свою работу от первого лица. Так, им пришлось тушить автомобиль на улице Садовой – пламя к приезду спасателей уже полностью охватило транспорт, пожар мог перекинуться на соседний многоквартирный дом. Видео было опубликовано в официальном сообществе МЧС Югры.

«Пожар – одна из страшных вещей с которой может столкнуться человек! Но, есть такие люди, которые выбирают бороться со стихией ежедневно. Пожарные - отважные и смелые люди, которые не боятся огня. Они самые первые пребывают на помощь людям. Посмотрите, как огнеборцы не допустили развитие трагедии для многих семей!» – указано в посте.