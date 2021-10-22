Под Ханты-Мансийском водитель иномарки насмерть сбил оленя

Югорчанин насмерть сбил оленя и сам получил травмы. Инцидент, по сообщениям Госавтоинспекции, произошел в Ханты-Мансийском районе 21 октября. По предварительным данным, марал неожиданно выскочил на дорогу перед «Хендай Солярис». Водитель не справился с управлением и врезался в животное.

«При движении по загородным автодорогам не забывайте, что не исключено появление на дороге неожиданных «пешеходов»: лосей, зайцев, лис и др. Чем раньше вы заметите животное, тем больше у вас шансов благополучно с ним разминуться. Для обеспечения наилучшей обзорности уделяйте пристальное внимание работе «дворников» и состоянию лобового стекла. В тёмное время суток животных выдают глаза, которые отражают свет фар. Заметили белые или красные точки — немедленно сбавляйте скорость!», – комментируют специалисты ГАИ.