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В Ханты-Мансийске появился новый рейс для маршруток

Хантымансийцы из поселков ОМК и Учхоз могут добраться до города на маршрутках

В Ханты-Мансийске появился новый рейс для маршруток
Фото: volga.news

В Ханты-Мансийске появился новый маршрут общественного транспорта – теперь по рейсу «ОМК – Учхоз – ТД Сатурн» будут ездить четыре маршрутки №18. Совсем скоро, по заверению мэрии, добавятся еще две.

Транспорт будет курсировать с 06:30 до 21:30 часов с интервалом движения в рабочие дни от 10 до 20 минут, в выходные дни от 15 до 30 минут.

«Стоит отметить, что контроль за соблюдением графика автобусами и маршрутными такси взяла на себя Общественная палата города. В минувшие выходные члены палаты провели мониторинг работы общественного транспорта и соблюдения пассажирами и водителями масочного режима», – подчеркнули в администрации города.


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Сегодня в 19:48, просмотров: 175, комментариев: 0

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