В Ханты-Мансийске ввели частичные ограничения на работу организаций допобразования

В Ханты-Мансийске приостановлена работа организаций дополнительного образования, физкультурно-спортивных, а также клубных формирований в учреждениях культуры, в которых занимаются дети – об этом заявил начальник городского и районного отдела Роспотребнадзора Сергей Тарада.

Представитель ведомства подчеркнул, что отменены занятия именно в закрытых помещениях, так как этот вид деятельности способствует распространению коронавируса и появлению очагов заболевания в образовательных организациях. «На момент внесения данных предложений на детей приходилось 11% от всего числа заболевших. С 1 сентября в окружном центре зарегистрировано 24 случая госпитальной пневмонии, за аналогичный период прошлого года – три», – отметил Сергей Тарада.