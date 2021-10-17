Жители Ханты-Мансийска пожаловались в соцсетях на трехдневное отсутствие горячей воды

Жители Ханты-Мансийка пожаловался на отсутствие горячей воды в доме на улице Пионерская, 118. Якобы 14 октября произошел прорыв трубы, из-за чего и нарушилась подача ресурса.

«На протяжении пятницы, субботы и воскресенья в управляющую компанию поступали звонки с просьбой направить бригаду для ремонта. Кормят обещаниями, что мастера приедут, приедут, приедут... в итоге дом который день без воды!» – написал горожанин в паблике «Типичный Ханты-Мансийск».

Другие местные жители в комментариях также подтвердили, что инцидент происходит не в первый раз.

Официальный комментарий управляющей компании на момент публикации материала получить не удалось.