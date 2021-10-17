16+
Логотип Сиапресс
USD  71,2371   EUR  82,7276  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Ханты-Мансийске для маленьких жильцов трех улиц обустроили современную детскую площадку

Новая детская площадка появилась в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске для маленьких жильцов трех улиц обустроили современную детскую площадку
Фото: vk.com/khanty_mansiyskonline

В Ханты-Мансийске благоустроили новую детскую площадку в районе улиц Доронина, Чехова, Чкалова – старая давно пришла в негодность и была демонтирована. Теперь дети могут играть на территории, оборудованной травмобезопасным покрытием, тренажерами, современным городском.

Также были проложен газон и высажены кустарники, заменена тротуарная плитка, возведены опоры освещения и ограждения. Рядом расположена парковка на 20 автомобилей.

«Работы выполнены в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет средств субсидии из регионального бюджета и софинансирования местного бюджета. В ходе общественной приемки недостатков выявлено не было, объект принят», — рассказала Людмила Проняева, специалист-эксперт отдела благоустройства и природопользования департамента городского хозяйства администрации Ханты-Мансийска.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:43, просмотров: 62, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 1688
  2. ​Прокуратура Югры взяла на контроль дело о нападении на полицейского после ДТП 1641
  3. ​В Сургуте ждут Наталью Комарову 1520
  4. ​В Сургуте высадят «Аллею отцов» 1358
  5. ​В Югре ликвидировали сеть нелегальных казино 1337
  6. ​Главный врач Югры посмотрел «Игру в кальмара»: «Не хватило сильной концовки» 1168
  7. ​На Среднем Урале ищут поджигателя, из-за которого Югра дышит смогом 1149
  8. ​Девять югорчан скончались от коронавируса за сутки 1142
  9. ​Югорскому гвардейцу пришлось выстрелить в семейного дебошира, который кидался на него с топором 1133
  10. ​Средний размер ипотечного кредита в ХМАО приближается к 3,5 миллиона рублей 933
  1. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 4472
  2. Артем Кириленко: «Сейчас на строительство школ по концессиям готово выходить очень много потенциальных концессионеров» 3807
  3. ​Бывшему заместителю главы Сургута прочат пост мэра Нижневартовска 3471
  4. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 3412
  5. ​В Нижневартовске бродячие собаки оказались участниками судебного дела 3177
  6. ​Участок, где расстреляли двух сургутских чиновников, вновь стал спорным 2990
  7. Из Нижневартовска можно будет улететь в Надым 2903
  8. ​Югра проведет большую реформу организационной структуры правительства 2666
  9. Вартовчанка обвинила доктора роддома в неадекватном поведении и «коровьем шве» 2641
  10. ​Бывший директор Городского культурного центра перешел на работу в Сургутнефтегаз 2546
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 12597
  2. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 9325
  3. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8673
  4. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 8213
  5. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 7657
  6. ​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!» 7079
  7. Муфтий Москвы осудил поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске 6907
  8. Преподаватель техникума погиб в аварии под Нижневартовском 6571
  9. Жительница Нефтеюганска едва не погибла на отдыхе: в ее палатке взорвался баллон с газом 6432
  10. ​В Нижневартовске муж пациентки избил доктора за то, что он ее осмотрел 6160

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика