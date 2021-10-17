Новая детская площадка появилась в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске благоустроили новую детскую площадку в районе улиц Доронина, Чехова, Чкалова – старая давно пришла в негодность и была демонтирована. Теперь дети могут играть на территории, оборудованной травмобезопасным покрытием, тренажерами, современным городском.

Также были проложен газон и высажены кустарники, заменена тротуарная плитка, возведены опоры освещения и ограждения. Рядом расположена парковка на 20 автомобилей.

«Работы выполнены в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет средств субсидии из регионального бюджета и софинансирования местного бюджета. В ходе общественной приемки недостатков выявлено не было, объект принят», — рассказала Людмила Проняева, специалист-эксперт отдела благоустройства и природопользования департамента городского хозяйства администрации Ханты-Мансийска.