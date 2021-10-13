В Ханты-Мансийском районе в ДТП пострадала женщина и годовалый ребенок

В Ханты-Мансийском районе элитную иномарку занесло на дорожное ограждение, затем авто перевернулось. В ДТП пострадали женщина и годовалый ребенок, владелец транспортного средства отделался испугом. Отмечается, что машина была «обута» в летние шины.

«Госавтоинспекция Югры напоминает, что необходимо заранее подумать о смене шин на зимние. Рекомендуется их менять, когда дневная температура воздуха будет устойчиво держаться в районе +5, +7°C, потому что ночная, утренняя и вечерняя температуры в эти дни могут опускаться до 0 или даже минусовой», – комментируют в ведомстве.

Всего за минувшие сутки в округе произошло четыре аварии, в которых шесть человек получили травмы, в том числе – двое детей.