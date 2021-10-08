Прививку от ковида поставили более пяти тысяч пожилых хантымансийцев

В Ханты-Мансийске вакцинацию от COVID-19 прошли более пяти тысяч человек в возрасте 60+. Большинство из них перенесли ввод препарата нормально – особенных реакций у возрастных пациентов не наблюдалось, заверила заведующая отделением медицинской профилактики Светлана Гасанова.

«Побочных реакций и осложнений нами не зафиксировано. Все протекает так же, как и у молодых. Возможны в первые двое суток небольшое повышение температуры, слабость, утомляемость, боли в мышцах, суставах», – рассказала она.

Специалисты подчеркивают, что пожилые люди тяжело переснят болезни, а короновирус для них смертельно опасен. По мнению врачей, вакцинация является надежным средством что бы обезопасить себя и близких.

За всё время было вакцинировано 32 тысячи жителей Ханты-Мансийска. Специалисты приезжают на дом или принимают на площадках организаций, для этого над сделать заявку, это сделано для удобства.