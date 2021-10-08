16+
Логотип Сиапресс
USD  71,9882   EUR  83,1248  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В аэропорту Ханты-Мансийска подожгли покрышки рядом с самолетом

В Ханты-Мансийке пожарные тренировались тушить самолет и жгли покрышки

​В аэропорту Ханты-Мансийска подожгли покрышки рядом с самолетом
Фото, видео: instagram.com/airport_khantymansiysk

В аэропорту Ханты-Мансийска прошли учения по ликвидации пожара на воздушном судне. Пресс-служба АО «Юграавиа» опубликовала видео учений в инстаграме. Пожарные в блестящих тушили покрышки, подожженные рядом с самолетом.

Во время учений служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, подразделения пожарно-спасательного гарнизона и другие экстренные службы отработали навыки по устранению пожаров и спасению людей на воздушных суднах.

В аэропорту Ханты-Мансийска регулярно проходят учения. Спасатели оттачивают навыки ликвидации разлива горящего топлива и других ЧП.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:12, просмотров: 433, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Практика разбитых окон 885
  2. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 782
  3. Заброшка на Югорской улице вспыхнула минувшей ночью 606
  4. ​Председателем Думы Сургутского района стал Валентин Полторацкий 552
  5. Инвестиции в город. Артем Кириленко // 8 октября в 16.00 531
  6. 15-летний сургутянин пошел в школу и не вернулся домой // ОРИЕНТИРОВКА 500
  7. ​СМИ сообщили о рекордном росте цен на непродовольственные товары к концу года 482
  8. ​В аэропорту Ханты-Мансийска подожгли покрышки рядом с самолетом 433
  9. ​Ипотечные дни Брусники в Сургутнефтегазбанке! 413
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 октября? // АФИША 382
  1. ​Средняя цена за «квадрат» в новостройках Сургута превысила 103 тысячи рублей 5052
  2. ​В 32 микрорайоне строят еще один «Макдоналдс»: жильцы недовольны 4153
  3. ​Заброшенный «пруд» в Сургуте облюбовали дети // ВИДЕО 4124
  4. ​В Нижневартовске произошел пожар в модном гриль-баре 3859
  5. Внезапно: расчет этажности новых домов в Сургуте обосновывается этажностью рядом стоящих зданий 3747
  6. ​Сургутский район — снова в числе лучших в стране 3315
  7. ​Цены на подсолнечное масло могут скакнуть 3170
  8. Замкнутый круг: человек думает, что при рукопожатии ладонь будет потеть, на фоне этого возникает стресс и еще большее потоотделение // СТЕНОГРАММА 3154
  9. ​Переход трассы оказался смертельным для пешехода 3132
  10. ​Роснефть выплатит большие дивиденды 3049
  1. В Нефтеюганске займутся недостроем в микрорайоне 16А 9830
  2. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 9080
  3. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8479
  4. ​На пожаре в бараке Нефтеюганска погибли два человека 8184
  5. ​Пенсионер-нарушитель погиб под колесами УАЗа на югорской трассе 8000
  6. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 7300
  7. ​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!» 6886
  8. Муфтий Москвы осудил поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске 6564
  9. Преподаватель техникума погиб в аварии под Нижневартовском 6402
  10. ​В Нижневартовске муж пациентки избил доктора за то, что он ее осмотрел 6054

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика