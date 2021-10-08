В Ханты-Мансийке пожарные тренировались тушить самолет и жгли покрышки

В аэропорту Ханты-Мансийска прошли учения по ликвидации пожара на воздушном судне. Пресс-служба АО «Юграавиа» опубликовала видео учений в инстаграме. Пожарные в блестящих тушили покрышки, подожженные рядом с самолетом.

Во время учений служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, подразделения пожарно-спасательного гарнизона и другие экстренные службы отработали навыки по устранению пожаров и спасению людей на воздушных суднах.

В аэропорту Ханты-Мансийска регулярно проходят учения. Спасатели оттачивают навыки ликвидации разлива горящего топлива и других ЧП.