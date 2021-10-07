Югорчанин, ударивший ножом приятеля 54 раза, может отправиться в психушку

В Ханты-Мансийске завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. В июне этого года обвиняемый 54 раза ударил ножом своего знакомого. Потерпевший чудом остался жив. Но во время расследования стало понятно, что злоумышленник, скорей всего, в тюрьму не отправится.

Преступление было совершено ночью 22 июня в одном из домов на улице Школьная. Между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт во время застолья. Причиной скандала стало непристойное поведение хозяина квартиры в адрес общей знакомой. Во время ссоры обвиняемый вытащил нож, который он принес с собой, и нанес потерпевшему не менее 54 ударов по различным частям тела хозяина квартиры. После совершения преступления гость скрылся из квартиры.

Потерпевшего нашел знакомый, ему была оказана медицинская помощь и он выжил.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, вместе с тем, согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, в момент совершения противоправных деяний злоумышленник не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. По результатам расследования уголовное дело направлено в суд для применения к нападавшему принудительной меры медицинского характера», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.