Жители Ханты-Мансийска жалуются на медведей, которые приходят на кладбище

Жители Ханты-Мансийска опасаются медведей, которые выходят к людям. Накануне житель окружного центра снял дикое животное, которое обедало на могиле на восточном кладбище города. Видео опубликовано в паблике «Типичный Ханты-Мансийск».

«Отъелся мишка на харчах, оставленных по традиции. Морда не пролазит через решётки. Жаль медведя, скорее всего сейчас отстреляют, а не оставляли бы еду, спокойно в лесу мог питание находить. Тем более и шишек, и ягод урожай в этом году - изобилие. И не слышно про нападение медведей в ХМАО на людей. Скорее, медведи только успевают увернуться, стараясь не встретиться с грибниками, шишкарями или ягодниками», - резонно отметила подписчица паблика Татьяна.

Стоит отметить, что медведи регулярно выходят к людям. Их замечают у помоек и на кладбищах. Так, в начале лета жители поселка Горноправдинск опасались за свою безопасность из-за медведя, который хозяйничал на кладбище. Специалисты подчеркивают, что главная причина в человеческой безалаберности – если бы люди не оставляли в открытом доступе питание, у животных не было бы повода выходить в населенные пункты.