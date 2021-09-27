Дарье Ходулиной во время чемпионата в Ханты-Мансийске сделали предложение руки и сердца

На чемпионате округа по бодибилдингу и фитнесу в Ханты-Мансийске серебряной призерке в номинации фитнес-модель Дарье Ходулиной сделал предложение руки и сердца ее молодой человек. Девушка ответила согласием. Об этом пишет ОТРК «Югра».

«У меня эта идея была еще с детства. Я увидел, как один знаменитый пловец пришел на награждение и сделал предложение. Когда я узнал, что Дарья будет участвовать на соревновании, я сразу смекнул, поговорил, мне дали добро. И все произошло как произошло, вы сами все видели», – рассказал журналистам телекомпании жених Андрей Шабаршов.

Напомним, что подобный случай произошел летом в Пыть-Яхе – там во время построения полицейский предложил своей возлюбленной пожениться. Девушка также сказала «да».