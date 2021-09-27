Председатель Думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков отказался от мандата депутата Думы Югры седьмого созыва. Об этом сообщается в телеграм-канале окружной Избирательной комиссии.

«В Избирательную комиссию Югры поступило заявление Пенчукова Константина Львовича (ЕДИНАЯ РОССИЯ) об отказе от мандата депутата Думы ХМАО - Югры седьмого созыва. В соответствии с законодательством депутатский мандат переходит кандидату Михеевой Оксане Владимировне (N2, Ханты-Мансийская региональная группа N5)», - говорится в сообщении.

Оксана Михеева работала помощником депутата Думы Югры Василия Филипенко.

Ранее от своих мандатов в окружном парламенте отказались губернатор Наталья Комарова, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутаты Тюменской областной Думы Артем Зайцев и Инна Лосева.