Регулярные осмотры у гинеколога повлияли на снижение онкобольных в Ханты-Мансийске

Выявленные случаи рака шейки матки у жительниц Ханты-Мансийска снизились в два раза с 2018 года. Регулярное наблюдение у гинеколога эффективно снижают количество заболевших.

«Лучший способ профилактики рака шейки матки сегодня — это скрининг и лечение предраковых заболеваний. Скрининг — это выявление ранних, «дораковых» изменений в клетках эпителия шейки матки, которые через несколько лет способны привести к развитию инвазивного рака», — рассказывает заведующая клиники-диагностической лабораторией ОКБ Ольга Кузьмина.

Рак шейки матки наиболее распространенный вид онкологии. Это заболевание стало основной причиной смерти женщин 30-39 лет, хотя оно и относится к числу предотвратимых. При этом, средний возраст жительниц Ханты-Мансийска с инвазивным раком – 42 года. Также риск онкологии захватывает и молодое население: самой юной пациентке было всего 24 на момент установления диагноза.

Тяжелые предраковые изменения эпителия обнаруживаются у каждой сотой женщины. А каждая вторая женщина с диагнозом рак шейки матки не обращалась к гинекологу более пяти лет.