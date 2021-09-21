В столице Югры грузовик въехал в «Ниссан»

В Ханты-Мансийске «КАМАЗ» въехал в иномарку. Инцидент произошел накануне, 20 сентября, на улице Объездная. К счастью, в ДТП никто не погиб: виновник аварии отделался испугом, а пожилые водитель и пассажирка «Ниссана» получили травмы.

«38-летний мужчина, управляя автомобилем «Камаз», по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, не учел безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля и совершил столкновение с «Ниссаном», – сообщает Госавтоинспекция Югры.

Отмечается, что за прошедшие сутки в округе зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека.