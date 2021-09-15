В Ханты-Мансийске пьяная школьница выпала из окна

В Ханты-Мансийске накануне, 14 сентября, 15-летняя школьница выпала из окна второго этажа дома по улице Строителей. Информация об этом появилась в официальном сообществе города. В СМИ также указывают, что пострадавшая – ученица школы №8 – якобы была пьяна.

«По приезде медиков девушка доставлена в приемное отделение ОКБ. Диагноз: закрытый перелом поясничного отдела позвоночника. По факту падения из окна проводится проверка. На данный момент девушка проходит лечение от алкогольной интоксикации», – приводит информационное агентство URA.RU комментарий источника из мэрии Ханты-Мансийска.