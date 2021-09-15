В столицы Югры создали место отдыха из переработанного мусора

В Ханты-Мансийске создали место отдыха с велостоянкой и качелями из переработанного мусора.

«Для изготовления скамьи, кашпо и тумб из песчано-полимерного материала использовано 360 кг переработанного пластика 2 ПНД (полиэтилен высокого давления), из этого материала изготавливаются пакеты, канистры, ящики, упаковка для бытовой химии и продуктов питания, крышки. Напольное покрытие стоянки – резиновая переработанная крошка. При ее изготовлении переработали 500 кг старых автопокрышек. Парковку оборудовали возле велодорожки на самом популярном среди спортсменов маршруте, по улице Энгельса, недалеко от гостиницы «Олимпийская», - рассказали в пресс-службе АО «Югра-Экология».

В компании убеждены, что новое место отдыха может стать наглядным пособием для уроков экологии о вторичной переработке и раздельном сборе отходов.