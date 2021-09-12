Осужденный наркоторговец из ХМАО вернет заработанные деньги государству

Доход югорчанина-наркоторговца взыщут в пользу государства. Всего он смог заработать 76 тысяч рублей. С таким заявлением выступил Югорский межрайонный прокурор.

Известно, что злоумышленник в марте прошлого года пытался раскладывать закладки на территории Советского района. Вся прибыль была переведена на банковские счета осужденного.

«По результатам проверки Югорским межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление о применении последствий недействительности ничтожных сделок по получению осужденным указанных денежных средств, полученных преступным путем и взыскании их в доход государства. Решением Советского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры», – сообщает прокуратура Югры.