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В столице Югры завершен третий этап благоустройства улицы Мира

В Ханты-Мансийске продолжают обновлять улицу Мира

В столице Югры завершен третий этап благоустройства улицы Мира
фото: admhmansy.ru

В Ханты-Мансийске на улице Мира завершены работы по асфальтированию велопешеходных дорожек и устройству зоны отдыха со скамьями и велопарковками. Также было проведено освещение, прошел монтаж бортовых камней и фундаментных плит под остановочные комплексы.

«Протяженность новой велодорожки по улице Мира составила 2,8 км. На этом месте полностью демонтировали старое тротуарное покрытие, дорожку расширили, тем самым, разделив пешеходную зону от велосипедной. Что касается подсветки, это архитектурное решение предложили сами жители города», – сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Алексей Мокроусов.

Напомним, что это третий этап благоустройства объекта. В прошлом году здесь частично заменили подсветку, лайтбоксы и подготовили основания для установки теплых автобусных павильонов.


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Сегодня в 09:37, просмотров: 234, комментариев: 0
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