В районе Ханты-Мансийска произошло ДТП с шестью пострадавшими

Под Ханты-Мансийском произошло массовое ДТП: шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика. Инцидент произошел 30 августа на 28 километре автодороги «Иртыш».

По предварительным данным, водитель «Фольксвагена Каравелла» не справился с управлением, съехал на автостоянку и врезался в «КАМАЗ». Пять пассажиров и владелец микроавтобуса пострадали.

«Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых восемь человек получили травмы», – добавили в пресс-службе ГАИ Югры.