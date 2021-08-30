Жители Ханты-Мансийска обеспокоены судьбой лошадей на самовыгуле

Жители столицы Югры обеспокоены судьбой лошадей, которое гуляют по улицам города: по словам очевидцев, животные находятся без присмотра владельца и едят из урн. Информация об этом появилась в местном городском сообществе.

«Поделитесь информацией – они чьи-то или беспризорные? И если они имеют хозяина, почему они всегда на свободном выгуле и едят из мусорки? Допустимо ли их нахождение без хозяина?» – пишет горожанка в местном паблике «Типичный Ханты-Мансийск».

Некоторые жители Ханты-Мансийска пояснили, что владелец у лошадей есть, просто животные самостоятельно уходят и их приходится искать. Также югорчане отметили, что кони не агрессивные – они мирно пасутся на газонах.

Напомним, что подобная ситуация была в Нефтеюганске – все лето лошади гуляли по городу, также появилась информация о том, что жеребец укусил ребенка. Фермер, которому принадлежали животные, был оштрафован.