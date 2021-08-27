В Ханты-Мансийском районе спасатели ищут мужчину, пропавшего в июле

В Ханты-Мансийском районе продолжаются поиски вахтовика, который пропал больше месяца назад в лесу. Известно, что 18 июля мужчина 1977 года рождения ушел с месторождения и перестал выходить на связь.

«Прибыв к месту поисков на реки Обь и Большой Салым, спасатели обследовали правый и левый берега от переправы протоки Большой Салымской, 25 км береговой линии, а также прилегающую протоку 1,5 км до предполагаемого места исчезновения. Также были обследованы левый и правый берега реки Обь, от устья протоки Большой Салымской, вниз по течению 30 км. Мужчина не найден», – сообщает «Центроспас-Югория».