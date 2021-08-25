Финал Кубка мира по лыжероллерам в столице Югры отменили из-за COVID-19

Финального этапа Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске не будет. Всему виной снова коронавирус – информация об этом появилась в официальном сообществе Федерации лыжных гонок Югры.

«Уверяю, это решение никоим образом не скажется на будущих мероприятиях по лыжероллерам в Ханты-Мансийске, и надеюсь на возвращение Кубка мира, как только глобальная обстановка с пандемией COVID-19 это позволит», – прокомментировала Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России.

Изначально планировалось, что в столице ХМАО пройдут индивидуальные гонки, масс-старт и спринт. Первые два старта собирался принять Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко, а спринт вновь должен был пройти в центре города.