Дачник из Ханты-Мансийска упал в погреб и умер

В СОТ «Витамин» близ Ханты-Мансийска погиб мужчина: он упал в погреб и не смог выбраться сам. Тело югорчанина доставали спасатели, причем им необходимо было защитить органы дыхания. После того, как удалось извлечь труп, его передали бригаде скорой помощи.

Дачник, предположительно, мог скончаться и от отравления ядовитыми газами, скопившимися в погребе. По информации «Центроспаса», они могут появиться из-за неправильной дезинфекции помещения или во время гниения овощей. Кроме того, в нижних отделах погреба может накапливаться углекислый газ.

«Самая большая опасность в случае с погребом – скопление ядовитых газов. При отравлении ими человек быстро теряет сознание и силы – подняться наверх самостоятельно он уже не сможет. Да и до пожара недалеко, ведь ядовитые испарения – горючи. Чтобы сохранить свою жизнь, соблюдайте меры безопасности!» – подчеркнули в ведомстве.