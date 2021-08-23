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Советник Алексея Шипилова предложила сделать Ханты-Мансийск столицей России

Советник замгубернатора предложила перенести столицу России в Югру

Советник Алексея Шипилова предложила сделать Ханты-Мансийск столицей России
фото: admhmansy.ru

Советник первого замглавы ХМАО Алексея Шипилова Надежда Савина на своей странице в «Инстаграм» предложила сделать Ханты-Мансийск столицей России. Такая идея у советника возникла после заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу, который ранее указал на необходимость о переносе столицы в центр страны – передает «Муксун.FM».

Савина также отметила, что округ имеет на это все шансы, однако, по ее мнению, необходимо помнить о сохранении уникальной культуры коренных народов и природы региона.

«Круто», подумала я, поскольку эта мысль живёт в моей голове уже довольно долго. Мы здесь не пионеры, с XVIII века столицы были перенесены в 69 странах, в том числе в США, Канаде, Индии, Казахстане и Китае. Думаю, ситуация назрела для глобальных изменений и в нашей стране», – высказалась советник.


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Сегодня в 15:53, просмотров: 492, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 19:11
Ну, сам то леша не конь, а советницы у него представляю с каким айкьём

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