Советник замгубернатора предложила перенести столицу России в Югру

Советник первого замглавы ХМАО Алексея Шипилова Надежда Савина на своей странице в «Инстаграм» предложила сделать Ханты-Мансийск столицей России. Такая идея у советника возникла после заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу, который ранее указал на необходимость о переносе столицы в центр страны – передает «Муксун.FM».

Савина также отметила, что округ имеет на это все шансы, однако, по ее мнению, необходимо помнить о сохранении уникальной культуры коренных народов и природы региона.

«Круто», подумала я, поскольку эта мысль живёт в моей голове уже довольно долго. Мы здесь не пионеры, с XVIII века столицы были перенесены в 69 странах, в том числе в США, Канаде, Индии, Казахстане и Китае. Думаю, ситуация назрела для глобальных изменений и в нашей стране», – высказалась советник.