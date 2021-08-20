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Драка двух подростков в Ханты-Мансийске закончилась уголовным делом

В Ханты-Мансийске подросток сильно избил своего ровесника

Драка двух подростков в Ханты-Мансийске закончилась уголовным делом
фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске 16-летний подросток сильно избил своего сверстника. Инцидент произошел 7 июля 2021 года на улице Крупской – в девять вечера молодые люди устроили в ходе ссоры драку. Обвиняемый несколько раз ударил кулаком по лицу своему оппоненту, а после перебросил через себя.

Потерпевший после падения на асфальт получил травму головы. Злоумышленник позже рассказал, что таким образом хотел заступиться за своего товарища. Свою вину подросток признал и раскаялся.

«Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Ханты-Мансийска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Следователями собраны и иные доказательства преступления, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает СК Югры.


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Сегодня в 17:27, просмотров: 143, комментариев: 0
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