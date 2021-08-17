Отец и сын погибли в результате пожара в Ханты-Мансийском районе

В поселке Выкатной (Ханты-Мансийский район) во время пожара погибли отец и сын. Возгорание произошло 16 августа 2021 года в частном доме. Следственный комитет уже начал проверку.

По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание – из-за этого загорелась горючая жидкость, находившаяся в пристройке. Огонь распространялся быстро, мужчины скончались от отравления угарным газом.

«Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», – комментирует СК Югры.