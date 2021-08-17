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В Ханты-Мансийском районе из-за пожара погибли двое мужчин

Отец и сын погибли в результате пожара в Ханты-Мансийском районе

В Ханты-Мансийском районе из-за пожара погибли двое мужчин
фото: СК Югры

В поселке Выкатной (Ханты-Мансийский район) во время пожара погибли отец и сын. Возгорание произошло 16 августа 2021 года в частном доме. Следственный комитет уже начал проверку.

По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание – из-за этого загорелась горючая жидкость, находившаяся в пристройке. Огонь распространялся быстро, мужчины скончались от отравления угарным газом.

«Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», – комментирует СК Югры.


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Сегодня в 14:04, просмотров: 307, комментариев: 0
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