В Ханты-Мансийске поймали двух браконьеров

Двоих жителей Ханты-Мансийска уличили в браконьерстве. Югорчане рыбачили с помощью сетей на реке Обь – их уловом стали 22 особи стерляди. Ущерб, причиненный водным биоресурсам, оценили в 101 тысячу рублей.

«Так как рыба находилась в живом виде, сотрудники транспортной полиции выпустили ее в реку, чтобы не нарушать популяцию. В настоящее время в отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», – сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.