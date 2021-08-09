Дело об убийстве сотрудника РУБОПа в Ханты-Мансийске передано в суд

В Югре завершено расследование убийства бывшего заместителя начальника регионального управления по борьбе с организованной преступностью. 58-летний мужчина, который в последние годы занимался бизнесом, был жестоко убит в квартире одного из домов на улице Дунина Горкавича в Ханты-Мансийске.

Трагедия произошла летом 2018 года – тело мужчины с множеством колотых ран обнаружено ночью 20 июля. В убийстве заподозрили 49-летнего жителя Санкт-Петербурга, который приехал в окружной центр за день до убийства и уехал на следующий день. Его причастность подтвердила и экспертиза – кровь подозреваемого обнаружили на месте преступления.

Задержать жителя северной столицы, который был объявлен в федеральный розыск, удалось 9 ноября 2020 года. Он конвоирован в Ханты-Мансийск.

«Установлено, что 19 июля 2018 в дневное время обвиняемый, находясь в квартире потерпевшего, во время ссоры на почве ревности общей знакомой, нанес тому не менее 17 ударов ножом в область грудной клетки и шеи, в результате которых наступила смерть хозяина квартиры. После убийства, в тот же день обвиняемый выехал в город Сургут, на следующий день – на самолете в Москву и из Москвы на автобусе в Санкт-Петербург, где и скрывался до момента задержания», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Обвиняемый вину не признал. Однако дело с обвинительным заключением прокуратуры передано в суд.