В казну Ханты-Мансийска поступило 2,7 млрд рублей из вышестоящих бюджетов

За первые шесть месяцев 2021 года в казну Ханты-Мансийска поступило 4,9 млрд рублей. Больше половины (55%) - это безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, сообщается на сайте мэрии окружного центра.

Остальная часть доходов – налоги (42%) и неналоговые поступления (3%). Налоговые доходы, в основном, представляют их себя сборы с граждан.

«Налоговые доходы поступили в сумме 2 070,4 млн рублей, по отношению к аналогичному периоду прошлого года рост налоговых доходов составил 32,2 процента. Основным фактором, повлиявшим на увеличение налоговых поступлений в городскую казну, стало изменение механизма выплат страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию застрахованным лицам, в связи с чем значительно возросли поступления основного бюджетообразующего налога - налога на доходы физических лиц, занимающего в структуре налоговых доходов 82 процента. Кроме того, отмечен рост поступлений акцизов на топливо на 18,9 процента, а также налогов на совокупный доход - 32,6 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года», - говорится в сообщении мэрии.

Расходы бюджета составили 4,8 млрд рублей: финансирование образования – 2 822 млн рублей (58% в структуре расходов бюджета), национальной экономики – 766 млн рублей (16% в структуре расходов бюджета), общегосударственных вопросов – 459 млн рублей (9% в структуре расходов бюджета), жилищно-коммунального хозяйства – 324 млн рублей (7% в структуре расходов бюджета).