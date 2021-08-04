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Труп югорчанина достали из реки Конда

В Ханты-Мансийском районе спасатели нашли тело пропавшего мужчины

Труп югорчанина достали из реки Конда
фото: Центроспас-Югория

В Ханты-Мансийском районе пропал мужчина. Накануне, 3 августа, спасатели нашли его труп в реке Конда.

«Отряд выезжал на 112 км в район реки Конда по сообщению: оказать помощь в поиске пропавшего мужчины 1977 года рождения. Прибыв к месту поисков, спасатели обследовали водолазным методом 16000 м2 дна. В ходе поисковых работ, в воде был обнаружен труп мужчины. Тело было передано сотрудникам полиции», – сообщает «Центроспас-Югория».

Напомним, что ранее мы сообщали о двух утонувших мужчинах на озере Ендырский сор (Ханты-Мансийский район). У югорчан перевернулась лодка, выплыть они не смогли.


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Сегодня в 11:39, просмотров: 422, комментариев: 0
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