В Югре пьяный автовладелец насмерть сбил пешехода

В Ханты-Мансийском районе накануне насмерть сбили пешехода. Инцидент произошел в ночь на 2 августа на 39 километре автодороги «Югра».

По предварительным данным, 39-летний водитель «Шевроле Нива», будучи пьяным, наехал на 43-летнего мужчину, который шел от середины трассы к обочине. Как сообщает Госавтоинспекция Югры, пешеход погиб на месте происшествия, а виновник аварии скрылся.

«Водитель транспортного средства впоследствии задержан, у него имелись признаки опьянения», – комментирует ведомство.

Напомним, что подобный инцидент произошел в Советском, где владелец иномарки вылетел на обочину и сбил главреда местной газеты. Журналистка скончалась до прибытия бригады медиков.