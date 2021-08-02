В Ханты-Мансийске орудуют догхантеры. Сообщения об этом уже второй день распространяют в социальных сетях. Жители города сообщают о погибших животных в разных районах города.

«В городе раскидана отрава, погибли собаки на самовыгуле и бездомные. Берегите детей. На учхозе отравой пропитали куски сала и раздали бездомным животным», - написала подписчица паблика «Типичный Ханты-Мансийск» 1 августа. Уточняется, что отрава раскидана также в районе ОМК. Травятся также коты. Горожане переживают, что такая борьба с бездомными животными опасна для детей.

Ранее хантымансийцы жаловались на бездомных собак, которые нападают на людей.

По факту распространенной в социальных сетях информации проводится полицейская проверка.