В Ханты-Мансийске магазинный вор стал фигурантом уголовного дела

В Ханты-Мансийске мужчина решил поживиться в магазинах, но во второй раз в момент воровства он попался силовикам. Инцидент произошел накануне, 26 июля.

Установлено, что в отделение Росгвардии поступил сигнал от одной из торговых точек. Злоумышленник спрятал неоплаченные товары под курткой и пытался пройти мимо кассы. Охранник не смог остановить вора: тот вырвался и начал убегать. А вот от силовиков оторваться не удалось.

«Росгвардейцы задержали грабителя и установили, что это уже второй факт хищения товара в течение часа подозреваемым. Оказывается, ранее мужчина таким же способом пронес продукты и спрятал их в автомобиле и, решив, что останется безнаказанным, совершил преступление повторно. Для дальнейшего разбирательства правонарушитель был передан полицейским. Возбуждено уголовное дело», – сообщает силовая структура.