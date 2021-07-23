Жители села в Ханты-Мансийском районе испугались врачей на вертолете

Югорчане из села Селиярово (Ханты-Мансийский район) испугались медицинского вертолета, из которого вышли врачи ковидной бригады с контейнером. Один из местных жителей записал происшествие на камеру и опубликовал ролик в TikTok, видео моментально разлетелось по другим соцсетям. Автор съемки, как и остальные очевидцы, посчитал, что доктора прилетели распространять коронавирус. Кроме того, селян очень смутило, что медики якобы не стали отвечать на вопросы, просто собрались и улетели. Об этом пишет URA.RU.

Информационное агентство также сообщает, что ковидная бригада прибыла для того, чтобы забрать больного. А таинственный контейнер – это специальный короб для перевозки пациентов. По словам директора центра медицины катастроф Василия Костина, медикам пришлось ретироваться на другую взлетную площадку из-за того, что югорчане вели себя агрессивно.