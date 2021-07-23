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Югорчане прогнали ковидную бригаду, которая якобы прилетела распространять вирус

Жители села в Ханты-Мансийском районе испугались врачей на вертолете

Югорчане прогнали ковидную бригаду, которая якобы прилетела распространять вирус
фото: pixabay.com

Югорчане из села Селиярово (Ханты-Мансийский район) испугались медицинского вертолета, из которого вышли врачи ковидной бригады с контейнером. Один из местных жителей записал происшествие на камеру и опубликовал ролик в TikTok, видео моментально разлетелось по другим соцсетям. Автор съемки, как и остальные очевидцы, посчитал, что доктора прилетели распространять коронавирус. Кроме того, селян очень смутило, что медики якобы не стали отвечать на вопросы, просто собрались и улетели. Об этом пишет URA.RU.

Информационное агентство также сообщает, что ковидная бригада прибыла для того, чтобы забрать больного. А таинственный контейнер – это специальный короб для перевозки пациентов. По словам директора центра медицины катастроф Василия Костина, медикам пришлось ретироваться на другую взлетную площадку из-за того, что югорчане вели себя агрессивно.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 357, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 11:10
Какие высокодуховные и правоскрепные питекантропы
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 12:08
Вот он, наш глубинный народ. Печально очень.
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