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​В Ханты-Мансийске вынесли приговор убийце, который скрывал преступление несколько лет

Югорчанин, убивший попутчицу и бросивший труп в лесу, получил девять лет колонии

​В Ханты-Мансийске вынесли приговор убийце, который скрывал преступление несколько лет
Фото: hmao.sledcom.ru

В Ханты-Мансийске вынесли приговор 41-летнему мужчине, который признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Он проведет в колонии строго режима девять лет.

Преступление совершено в ноябре 2018 года, но раскрыть его удалось только в 2020 году. Все это время погибшая числилась пропавшей без вести.

Ночью 11 ноября 2018 года мужчина ехал из Советского в Ханты-Мансийск, взяв в попутчицы знакомую жительницу Красноуральска Свердловской области 1941 года рождения. В дороге у водителя с пожилой женщиной возник конфликт.

«Намереваясь прекратить толчки со стороны женщины, препятствующие управлению транспортным средством, и отомстить за оскорбления с ее стороны, не доезжая около 71 километра до Ханты-Мансийска подсудимый остановил автомобиль на автотрассе, вытянул женщину из салона автомобиля и с силой швырнул на дорожное покрытие. В результате удара головой потерпевшая скончалась, после чего злоумышленник переместил ее тело в лесной массив и покинул место происшествия», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В мае 2020 года следователи установили причастность злоумышленника к исчезновению свердловчанки.

«Приговором Ханты-Мансийского районного суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - добавили в ведомстве.


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Сегодня в 13:18, просмотров: 235, комментариев: 0
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