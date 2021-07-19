Фестиваль «Дух огня» в 2021 году не состоится из-за пандемии COVID-19

Фестиваль «Дух огня» перенесли на февраль 2022 года из-за непростой эпидемиологической ситуации в Югре. Решение принято на заседании оргкомитета фестиваля, которое состоялось 19 июля.

«Сегодня в ходе заседания оргкомитета принято решение перенести кинофестиваль «Дух огня» из-за пандемии коронавируса с августа 2021 года на февраль следующего года <…> В период с 22 февраля по 28 февраля 2022 года пройдет два фестиваля - XIX, который должен был состояться в 2021 году, и XX. Они будут соединены, и будут проходить в одно время на протяжении недели», - сообщила ТАСС исполняющая обязанности директора концертно-театрального центра «Югра-Классик» Ирина Фокина.

XIX Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» должен был пройти в Ханты-Мансийске 11-16 марта 2021 года. Из-за пандемии COVID-19 его перенесли на 20-23 августа 2021 года. Однако уже несколько недель в регионе растет число заболевших коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции превысило 63 тысячи.